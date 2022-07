Após roubo de medalhas, Circuito Paraense de Águas Abertas é realizado em Mosqueiro

Mesmo com o roubo das medalhas, o Circuito Paraense de Águas Abertas – travessia Murubira – Farol, foi realizada no último domingo (3), na praia do farol, em Mosqueiro. No masculino, Miqueias Cardoso, do Remo, foi o campeão e na categoria feminino, Ana Luiza Lobo, da Tuna, ficou em primeiro lugar.

Ao todo, foram 3 km de percurso. Miqueias Cardoso terminou a prova em 37 minutos e 44 segundos. Ele foi seguido por Higor Pedreira, do Amapá Natação, e por Abmael Sarges, da Raia4 Assessoria.

Entre as mulheres, Ana Luiza completou os 3 km em 44 minutos e 20 segundos. Em segundo lugar ficou a atleta Jéssica Gonzaga, da Aquática Ronaldo Costa, e em terceiro, Nahone Figueira, do Remo.

A competição foi organizada pela Federação Paraense de Desportos Aquáticos (FPDA) em parceria com a Confederação Brasileira da modalidade (CBDA).

Situação das medalhas

Na noite da última quarta-feira (29), a sede da FPDA, que fica em Belém, foi invadida e as medalhas oficiais da competição foram roubadas. Além disso, a fiação elétrica do local foi levada também e as placas de aferição de tempo das provas foram destruídas.

Segundo a FDPA, uma nova remessa de medalhas já foi solicitada para que as premiações fossem entregues corretamente aos vencedores do circuito.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)