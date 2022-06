Sede da Federação de Desportos Aquáticos é invadida em Belém e medalhas de competição são roubadas

A sede da Federação Paraense de Desportos Aquáticos (FPDA), que fica na Travessa Tupinambás, próxima a Rua dos Mundurucus, em Belém, foi invadida na noite de ontem (29) e as medalhas de uma competição oficial organizada em conjunto com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), no próximo domingo (3), na Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém.

Além das medalhas, a fiação elétrica da sede da FPDA foi levada além das placas de aferição de tempo das provas destruídas. O presidente em exercício da FDPA, Glauco Silva, explicou que o Circuito Paraense de Águas Abertas – Travessia Murubira – Farol, será mantida e que todos receberão as premiações.

“As medalhas e premiações serão entregues. Vamos mandar confeccionar novas medalhas, não é ou um ou dois ladrões que vão nos fazer desistir do nosso evento. Aqueles que conquistarem o seu resultado no final de semana, receberão suas medalhas assim que chegarem em Belém. Vamos marcar essa entrega, talvez em um evento, mas todos vão receber”, disse.

O mandatário da FPDA falou da frustração pelo furto das medalhas, mas afirmou que a instituição segue no caminho para seguir o cronograma anual de competições no Estado.

“A federação não vai parar, isso só nos deixa mais fortes. Teremos grandes eventos para realizarmos, Campeonato Brasileiro, torneios, Campeonato Paraense e vamos cumprir os nossos objetivos nesse ano. Fica o sentimento de frustração, o trabalho sendo bem realizado e apareceu essa ‘pedra no meio do caminho’, mas não é isso que irá fazer desistirmos”, finalizou.

O Circuito Paraense de Águas Abertas – Travessia Murubira – Farol, será neste domingo (3), com a concentração às 7h30, na Praia do Farol, em Mosqueiro.