Clube do Remo anuncia oficialmente a contratação do atacante Leandro Carvalho; vídeo

O Remo anunciou a contratação do atacante paraense Leandro Carvalho, na noite desta quarta-feira (29), para o restante da Série C do Brasileirão. O jogador ex-Paysandu chega por empréstimo do Ceará, após ter jogado este primeiro semestre no Náutico, clube da Série B do Campeonato Brasileiro.

Leandro Carvalho chega para a vaga deixada pelo jovem atacante Ronald, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e está fora da temporada. Ronald havia acabado de ganhar espaço novamente entre os titulares, no momento da lesão, na vitória por 2 a 0 sobre o Floresta.

O atacante tem um salário de R$120 mil mensais. Nas últimas semanas, o Remo negociou um acordo com o Ceará, além do tempo de contrato e uma possível cláusula para se respaldar de problemas extracampo. O jogador quase acertou com o Paysandu, no início da temporada. Porém, a questão financeira impediu o retorno do atleta à Curuzu.

Ponta direita, Leandro Carvalho, de 27 anos, é natural de Belém e iniciou a carreira na base do Paysandu. Passou também pelo Penapolense-SP, Botafogo-RJ e Ceará-CE, além de América-MG e Al-Qadisiya, da Arábia Saudita. Na atual temporada o atacante e atuou em 18 partidas e marcou apenas um gol pelo Timbu.

Disputa

Com a chegada de Leandro Carvalho, a disputa por uma vaga no setor ofensivo azulino fica mais intensa. Agora, o técnico Gerson Gusmão tem como opções para os lados do campo, além do próprio Leandro, Bruno Alves, Erick Flores, Albano, Rodrigo Pimpão, Fernandinho e Netto.

Ficha técnica

Nome: Leandro Carvalho da Silva

Idade: 27 anos

Naturalidade: Belém

Posição: atacante

Altura: 1.72m

Peso: 65 kg

Clubes por onde passou: Náutico, Al-Qadisiya-ARA, América-MG, Ceará, Botafogo, Paysandu, Tuna Luso e Penapolense.