Eleição FPF: Ricardo Gluck Paul é eleito presidente da Federação Paraense de Futebol até 2025

A Federação Paraense de Futebol (FPF) já tem um novo presidente. O empresário e ex-mandatário bicolor, Ricardo Gluck Paul, da oposição, foi eleito na tarde desta quarta-feira (29) , vencendo o candidato do grupo de situação, Paulo Romano. A cerimônia de posse ocorreu logo após o fim da apuração dos votos. Ricardo venceu com 118 votos a 60.

A votação transcorreu sem grandes conflitos ao longo da quarta-feira, apesar do clima de rivalidade entre os opositores criado pelas constantes disputados judiciais que protelaram o pleito por seis meses - originalmente, a votação seria no dia 28 de dezembro de 2021.

Assim que foi iniciada a apuração dos votos o clima já era de entusiasmo entre os apoiadores de Ricardo Gluck Paul, imagem que contrastava com a torcida de Paulo Romano, bem mais acanhada. Já Graciete Maués, presidente interina da FPF ao longo dos últimos seis meses, passou a apuração sozinha, isolada em um canto do salão nobre da sede do Pará Clube.

Currículo

Eleito e empossado, Ricardo Gluck Paul exercerá o cargo máximo do futebol paraense pelos próximos 4 anos. Formado Engenheiro de Telecomunicações pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), em Belo Horizonte (MG), o novo presidente da FPF também é gestor empresarial (Universidade da Amazônia, Belém), possui MBA em Marketing (Estácio, Belém), MBA em Gestão do Varejo (Fundação Instituto de Administração, FIA, São Paulo) e MBA em Gestão do Ensino Superior (Estácio, Rio de Janeiro).

Além disso, possui outras formações na área do esporte. Ele concluiu os cursos de Gestão do Futebol pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro; e de Analista de Desempenho, Análise do Jogo I, Análise do Jogo II, Tática no Futebol e Modelo de Jogo, todos pela Universidade do Futebol.

No âmbito empresarial, é dono de uma cervejaria artesanal, foi diretor de marketing da Faculdade Estádio de Sá no Pará entre 2008 e 2010 e diretor geral de 2010 a 2017.

Ricardo Gluck Paul foi presidente do Paysandu no biênio 2019-2020 e desde o ano passado exercia o cargo de presidente da Assembleia Geral bicolor.

Propostas

Confira as principais propostas da chapa 'Unir Para Mudar':