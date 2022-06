Eleições FPF: Presidente do Paysandu comenta eleições, reforços, bloqueios e venda de Pikachu; vídeo

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, compareceu ao Pará Clube na manhã desta quarta-feira (29), para exercer o direito ao voto na escolha do novo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF). Dentro do critério eleitoral, os clubes que disputam campeonatos profissionais e divisões de base possuem direito a voto que vale por quatro. Acompanhe as eleições da FPF ao vivo.

Embora não tenha revelado a escolha, o mandatário bicolor disse torcer pelo sucesso das eleições e que o futebol paraense possa respirar bons ares a partir de agora. "Graças a Deus vai sair essa eleição. Já estava virando uma situação vexatória para o futebol paraense. Vamos voltar para os trilhos e com certeza o vencedor fará uma bela gestão. Vamos apoiar quem vencer para melhorar o nosso futebol", frisa.

Paralelo a isso, o dirigente admitiu que o Paysandu vem sondando o mercado para avaliar possíveis contratações. Segundo ele, nos próximos dias o bicolor paraense deve ganhar mais alguns reforços para a sequência da Série C.

"Sempre estivemos de olho no mercado. Agora está afunilando e 3 de agosto é o último prazo para troca. Devemos anunciar alguém nessa semana, na semana que vem, duas ou três peças", diz.

Polêmica fora de campo

Outro assunto abordado foram os bloqueios de renda. Recentemente o Paysandu sofreu um baque significativo nas finanças, decorrente de processos com a empresa BWA, antiga fornecedora de ingressos e responsável pelas catracas da Curuzu, bem como a polêmica envolvendo a venda dos direitos econômicos do lateral-direito Yago Pikachu.

"Os bloqueios trabalhistas estão controlados. Temos um acordo na 6ª vara. Os bloqueios cíveis a gente tem o da BWA, a gente acabou de ter mais 260 mil reais da cota do Banpará. É um dos processos da época do ex-presidente Luís Omar, que já deve ter mais de 800 mil reais ao todo, já no fim dos pagamentos. Sobre o Pikachu, o nosso jurídico vai se pronunciar essa semana. Vamos chamá-los para uma conversa, mas nada que nos preocupe. Tudo administrável", minimiza.

Preparação para o Re-Pa

No próximo dia 3 de julho, Paysandu e Clube do Remo fazem o clássico estadual pela 13ª rodada da Série C. Em relação ao compromisso, que pode recolocar o time na liderança da competição, o presidente opta pela premissa dos clássicos, onde não há favoritismo. "Clássico é clássico. Não importa como os times vêm, mas tenho certeza que o Paysandu vai fazer um bom jogo", conclui.