Presidente do Paysandu nega que zagueiro teria pedido para deixar o clube: 'Fake'

Com o Paysandu sem vencer há dois jogos, a pressão começa a aparecer na Curuzu. Um dos setores mais criticados é a zaga, com Bruno Leonardo sendo um dos principais alvos. Aliás, segundo o colunista de O Liberal Carlos Ferreira, o atleta manifestou a intenção de pedir rescisão de contrato, após a derrota por 2 a 0 para o São José, no dia 15 de maio.

Em contato com a equipe de esportes de O Liberal, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, negou que isto teria acontecido: "Fake", se limitou a responder o mandatário bicolor sobre o suposto pedido de Bruno Leonardo, que teria sido convencido pelos colegas a seguir no clube.

Contratado em abril, para a Série C do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Bruno Leonardo chegou com status de titular. No entanto, após cinco partidas seguidas no 11 principal, o zagueiro perdeu a vaga para Lucas Costa, após erros que geraram a desconfiança do torcedor.

Bruno Leonardo, de 26 anos, tem 10 partidas realizadas com a camisa do Paysandu. O jogador chegou após iniciar a temporada na Ferroviária, para a disputa do Campeonato Paulista. Com a camisa da Locomotiva, Bruno Leonardo fez 29 jogos e marcou três gols.

Com Bruno Leonardo no elenco, o Paysandu volta a campo no próximo domingo (3), às 17h, no Estádio do Baenão. A partida, válida pela 13ª rodada da Série C