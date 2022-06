Após tropeço na Curuzu, torcida do Paysandu questiona técnico, elenco e pede mudança na zaga

O empate amargo em 1 a 1, diante do Brasil de Pelotas-RS, dentro da Curuzu, fez a torcida do Paysandu perder a paciência com a equipe, tanto dentro do estádio, vaiando os jogadores após a partida, quanto fora dele, nas redes sociais. A Fiel pegou no pé do técnico Márcio Fernandes, além dos zagueiros Bruno Leonardo e Lucas Costa.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

VEJA MAIS

Com dois jogos em que o Paysandu teve a oportunidade de fazer seis pontos [Aparecidense-GO e Brasil-RS], o Papão acumulou apenas um e perdeu a liderança da competição, além da oportunidade fazer a famosa “gordura” que possibilita ter mais tranquilidade na reta final da primeira fase em busca da classificação. O tropeço diante do Brasil renderam comentários no perfil oficial do Paysandu no Twitter, de torcedores pedindo a mudança no miolo de zaga, uma postura menos defensiva do treinador Márcio Fernandes, além de questionamento sobre uma possível falta de elenco com “peças” de reposição e “salto alto”.

Confira os comentários

Na agenda

O próximo compromisso do Paysandu é o clássico “Rei da Amazônia”, contra o Remo, no domingo (3), às 17h, no Baenão, pela 13ª rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.