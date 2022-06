CBF divulga tabela detalhada das três últimas rodadas da Série C; veja os jogos de Remo e Paysandu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última sexta-feira (24) a tabela detalhada das três últimas rodadas da Série C do Brasileirão. Com isso, Remo e Paysandu, os representantes paraenses no torneio, conheceram os dias, horários e locais das partidas entre a 17ª e 19ª rodada.

A primeira fase da Série C é formada por 20 clubes, que se enfrentam em turno único. Os oito melhores se classificam para a próxima fase e os quatro piores são rebaixados para a Série D. Na segunda fase as oito agremiações serão divididas em dois grupos de quatro, os dois melhores de cada grupo garantem o acesso à Série B e os dois melhores de cada grupo decidem o título da competição.

Veja os jogos do Remo e do Paysandu

17ª rodada

30/07 - Campinense-PB x Paysandu - Amigão - 19h

01/08 - Remo x Ferroviário-CE - Baenão - 20h

18ª rodada

06/08 - Altos-PI x Paysandu - Lindolfo Monteiro - 19h

07/08 - Remo x Aparecidense-GO - Baenão - 17h

19ª rodada

13/08 - Botafogo-SP x Remo - Santa Cruz - 17h

13/08 - Paysandu x Floresta-CE - Curuzu - 17h