Após duas derrotas seguidas, chances de classificação do Remo caem quase 20%, aponta site

O Removive um momento delicado na Série C. O Leão Azul é um dos clubes que mais investiu em elenco na competição, mas ainda não conseguiu “engrenar” no campeonato e chega na 12ª rodada fora do G8, após derrota de goleada para o Volta Redonda-RJ por 3 a 0, no Rio de Janeiro (RJ) e em casa para o Altos-PI, por 2 a 1, de virada. Com esse cenário, o Remo viu diminuir em quase 20% as chances de classificação à próxima fase, segundo aponta o site “Chance de gol”.

Depois de estar com 68.8% de chances de passar para a próxima fase do Brasileirão, o Remo viu esse número cair em praticamente 20%, após as derrotas seguidas na Série C. Atualmente na nona colocação da tabela, com 16 pontos conquistados, o Remo possui neste momento 49.9% de chances de se classificar entre os oito melhores, segundo o site “Chance de gol”.

Já o Figueirense-SC, próximo adversário azulino na segunda-feira (27), possui 68.3% de chances de classificação. Mas por outro lado, mesmo com o Remo fora do G8, o Leão possui um percentual maior de avançar de fase que o Manaus-AM, concorrente direto, que atualmente ocupa a oitava posição e tem 41.8%.

Ainda faltam oito rodadas para o fim da competição e 28 pontos em disputa. O Remo terá quatro jogos em casa, incluindo o clássico contra o Paysandu no próximo dia 3 de julho, e quatro partidas longe de Belém para fechar a primeira fase da Série C.