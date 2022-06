Dupla Re-Pa está entre as três equipes com maiores público e arrecadação da Série C

Remo e Paysandu estão entre as três equipes com maior público e maior arrecadação da Série C do Brasileirão. Um levantamento divulgado nesta quinta-feira (23) aponta que Leão e Papão são destaques de público e bilheteria na competição. Cada equipe já levou aos estádios mais de 35 mil pessoas e arrecadaram mais de R$ 750 mil.

Segundo o levantamento, os melhores desempenhos são os do Remo. A equipe azulina é a segunda com mais público na Série C e já levou ao estádio Baenão mais de 52 mil torcedores em seis jogos. Com esse público, o Leão já arrecadou mais de R$ 792 mil de bilheteria, também alcançando a vice-liderança no ranking de maior faturamento.

O maior rival do Leão, o Paysandu, também tem números expressivos na Série C. O Bicola já levou à Curuzu 39.776 torcedores em seis partidas na Série C, alcançando a terceira posição no ranking de público. A arrecadação gerada pela presença dos torcedores foi de R$ 761 mil, também na terceira posição no ranking de bilheteria.

O Paysandu, inclusive, pode melhorar ainda mais estes números no próximo final de semana. No domingo (26), o Bicola enfrenta o Brasil de Pelotas, às 19h, na Curuzu. No dia seguinte, na segunda (27), o Remo viaja para encarar o Figueirense, às 20h. Ambas as partidas serão válidas pela 12ª rodada da Série C.