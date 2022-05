Veja as reações da torcida do Paysandu na goleada sobre o Botafogo-SP, no retorno à Curuzu; vídeo

O Paysandu goleou o Botafogo-SP por 4 a 1, na noite deste domingo (8), Dia das Mães. Com a vitória, o Papão pulou para sexto, com nove pontos, na tabela da Série C do Brasileiro. Esta partida marcou o retorno do time à Curuzu, depois de quatro jogos. O Bicola precisou cumprir uma punição pela invasão de torcedores na Terceirona do ano passado e jogou na Arena Verde. Veja as reações da torcida, postada no perfil Lobos da Curuzu, no Twitter.