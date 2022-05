Serginho brilha no retorno ao time, Paysandu goleia o Botafogo-SP na Curuzu e volta ao G8 da Série C

O Paysandu presenteou as mamães bicolores neste domingo (8) das mães. A equipe bicolor goleou o Botafogo-SP por 4 a 1, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, no jogo de retorno do time ao Estádio da Curuzu, após punição imposta pelo STJD. No retorno ao time, o meia Serginho marcou duas vezes e fez a alegria dos torcedores no "Vovô da Cidade".

Com um primeiro tempo equilibrado e com chances de gols para as duas equipes, o Papão retornou para a segunda etapa letal e conquistou a sua segunda vitória na Série C, a segunda por goleada. Com o triunfo o Papão entrou no G8 da competição com nove pontos conquistados, na quinta posição.