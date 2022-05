Técnico do Paysandu faz desabafo emocionado sobre perda da mãe: 'Vazio é grande'; vídeo

O Paysandu venceu o Botafogo-SP neste domingo (8), Dia das Mães, por 4 a 1, na Curuzu. Após a partida, válida pela Série C, o técnico do time, Márcio Fernandes, aproveitou para fazer um desabafo emocionado, ao falar da mãe, Adélia, que já faleceu. O treinador também falou sobre a relação com o Círio e Nossa Senhora de Nazaré:

"Quando falo da minha mãe sempre me emociono, pois eu não tenho mais a minha mãe. Perdi minha mãe, perdi meu pai, meus alicerces. Quando você tem uma casa e perde o alicerce dessa casa, ela tem tudo para desmoronar. É preciso ter paz interior, pedir proteção, ir à igreja de Nossa Senhora de Nazaré, que é minha santa desde 1980, quando cheguei ao Paysandu. Quando conheci e vi a devoção desse povo, a fé que o povo possui, resolvi 'adotar' essa santa para mim", disse Márcio. "É uma coisa muito linda, muito forte, inexplicável, o Círio de Nazaré passando, mãos sangrando. Adotei isso para mim", disse.

VEJA MAIS

Além do desabafo, Márcio também aproveitou para deixar um conselho especial aos que ainda têm a mãe presente: "Rezo bastante, peço para que a minha mãe esteja sempre me protegendo junto com o meu pai, para que eu tenha força e passe para os meus filhos. Que todos que ainda têm a sua mãe, que valorizem, que façam sempre o melhor, que se doem, pois quando elas vão embora, o vazio é grande", concluiu.