Além da luta por classificação e acesso, Paysandu e Remo disputam a artilharia da Série C; confira

Os clubes paraenses já tiveram nove artilheiros em Campeonatos Brasileiros em toda a história. O primeiro foi do Remo, com Rubilota, que marcou sete gols na Série B de 1971, já o último foi Bergson, do Paysandu, que marcou 16 vezes na Série B de 2017. Já em 2022, a dupla Re-Pa volta a disputar uma vaga na Série B e também a artilharia da competição nacional.

Pelo lado do Paysandu o destaque é o jogador Marlon, de 24 anos, que está no Papão desde 2020. O jogador vive a melhor fase desde que chegou ao Papão e nesta temporada já balançou as redes oito vezes, cinco delas só no Campeonato Brasileiro e é o vice artilheiro da competição ao lado de Alex Henrique, do Aparecidense-GO. Os dois estão atrás de Cristiano, do São José-RS, que marcou seis gols nesta Série C.

Marlon marcou os dois gols do Papão na vitória diante do Ferroviário-CE, na última rodada da Série C (Sidney Oliveira/ O Liberal)

Atrás de Marlon está o atacante Brenner, do Clube do Remo. O Camisa 9 do Leão estava sem marcar há cinco jogos, mas voltou a balançar as redes adversárias contra o Caampinense-PB, na goleada por 4 a 0, pela nona rodada do Brasileiro Série C. Na competição nacional, o jogador fez quatro gols, mesmo número de Rafhael Lucas, do Volta Redonda-RJ e de Betinho, ex-Paysandu, que atualmente defende as cores do Altos-PI. Brenner também vive um bom momento na carreira e igualou o número de gols feitos em 2018, quando estava no Botafogo-RJ, onde marcou dez vezes, em 45 jogos. Já no Leão Azul são dez gols em 24 partidas.

Brenner balançou as redes quatro vezes nesta Série C (Thiago Gomes/ O Liberal)

Um motivo a mais para acreditar em um artilheiro do Papão ou do Leão, é que Paysandu e Remo possuem os melhores ataques da competição. A equipe alviceleste marcou 18 vezes e os azulinos 16 e os dois clubes se encontram, no clássico "Rei da Amazônia" no dia 3 de julho, às 17h, no Baenão, pela 13ª rodada.