Após golear o Campinense, Remo chega a 87% de chances de classificação, afirma site especializado

O Remo venceu o Campinense por 4 a 0, pela Série C do Brasileirão. Com a goleada sobre o time paraíbano, além de alcançar a quinta colocação na tabela, o Leão viu subir a probabilidade de classificação para a próxima fase da Terceirona - o quadrangular de acesso. Ao menos é o que aponta o site de estatísticas Chance de Gol.

Com as duas vitórias consecutivas na Série C, o Remo agora tem 87.3% de chances de avançar. O Leão tem 16 pontos, quatro a menos que o líder, Mirassol, e três a mais que o primeiro fora do G8, o Ypiranga. Já o risco de rebaixamento azulino caiu para 0.06%.

O Remo volta a campo na próxima segunda-feira (13), contra o Volta Redonda. A partida ocorre às 20h, fora de casa, no Estádio Raulino de Oliveira. O jogo é válido pela décima rodada da primeira fase da Terceirona e tem transmissão lance a lance por OLiberal.com.