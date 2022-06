Após vitória, atacante do Remo analisa time e revela reação dos pais: 'Ficaram muito felizes'

O atacante Vanílson foi o autor de um dos gols do Remo na vitória por 4 a 0 sobre o Campinense na última segunda-feira (6), no Baenão. O jogador já marcou duas vezes nos últimos quatro jogos. Sobre o bom momento, o atleta azulino ressaltou que tem trabalhado muito para ajudar o time.

“É sempre bom estar preparado para as oportunidades. Já vinha entrando bem nos jogos, já tinha um gol, uma assistência. Isso é uma dor de cabeça boa para o professor Bonamigo e nos momentos que eu tiver de entrar, com certeza, eu vou dar o meu melhor e vou está sempre em busca de mais gols”, declarou o jogador.

Vanílson ainda revelou que na partida contra o Campinense, levou os pais para assistir a um jogo pela primeira vez. E o cenário foi perfeito para o atleta e família.

“Eles ficaram muito felizes com o jogo, com o gol, com a torcida, de poder viver esse momento comigo. Para mim é o melhor momento da minha carreira, em termos de felicidade. Estou muito feliz aqui de poder estar dando essa alegria para eles”, ressaltou o jogador.

Com o último resultado, o Remo, se manteve firme no G8 e ocupa a quinta colocação, com 16 pontos. Vanilson afirmou que a equipe azulina está crescendo na competição e disse que está é a hora de evoluir mais.

“Estamos no caminho certo, mas sempre temos que melhorar. A gente vem melhorando gradativamente, é um momento da competição em que precisamos manter uma constância e evoluir. Acredito que a gente tem um time qualificado para isso e vamos em busca de mais vitórias”, analisou o atacante.

O Leão finalmente conseguiu duas vitórias seguidas, o que ainda não tinha acontecido no campeonato. O próximo desafio do Remo será contra o Volta Redonda-RJ, na segunda-feira (13), fora de casa, onde o Leão tem apenas 25% de aproveitamento.

“Não tínhamos duas vitórias seguidas na competição e agora conseguimos. Vencemos uma fora só e buscando esse resultado positivo, são três vitórias consecutivas. Isso vai dar pontos muito importantes para a nossa classificação para depois pegar outro jogo em casa e dar outro passo grande. É um desafio, a equipe é muito boa, mas a gente tem um time qualificado para buscar os três pontos lá fora também”, concluiu o atacante.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)