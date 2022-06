Invicto jogando em Belém, Remo tem aproveitamento de 25% nas partidas fora de casa; entenda

A vitória sobre o Campinense aproximou o Clube do Remo da liderança da Série C. A quatro pontos do líder Mirassol, os azulinos precisam continuar fazendo o dever de casa para ascender ao G4, mas também precisam ajustar o mais rápido possível o retrospecto jogando longe de seus domínios. Em quatro jogos disputados fora de Belém, o Leão Azul venceu apenas um e perdeu outros três jogos.

O desempenho distinto jogando dentro e fora de casa tem sido bastante observado pelos azulinos. Até aqui, o time de Paulo Bonamigo fez cinco partidas no Baenão, empatou uma e venceu outras quatro, conquistando 13 dos 15 pontos disputados. Por outro lado, o retrospecto fora é mais indigesto. Das quatro partidas, três foram perdidas e apenas uma vencida. Ou seja, dos 12 pontos em disputa, o Remo conseguiu apenas três.

Convertendo em números, o aproveitamento do Remo nos jogos em casa está na casa dos 86%, enquanto longe do Baenão esse índice despenca para 25%, fato que precisa ser trabalhado nas próximas 10 rodadas, onde o time fará mais cinco partidas dentro e cinco fora. De acordo com o site Chance de Gol, a equipe que atingir 30 pontos ao final da primeira fase terá 95% de chances de classificação.

Vaga na próxima fase da Série C

Partindo deste pressuposto, entende-se que o Clube do Remo precisa, pelo menos, de mais 14 pontos, nos 30 que ainda estão em jogo. Caso vença todas as partidas em casa, matematicamente o Leão Azul pode garantir vaga na próxima fase da Série C. A partir daí, as equipes são divididas em duas chaves de quatro equipes, jogam dentro do grupo em dois turnos e, ao fim, os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B.

Tabela de jogos

De acordo com a tabela de jogos, o Remo tem pela frente, jogando fora, confrontos contra Volta Redonda (10ª Rodada), Figueirense (12ª), Atlético-CE (14ª), Botafogo-PB (16ª) e Botafogo-SP (19ª). No Baenão, o time enfrenta o Altos-PI (11ª Rodada), Paysandu (13ª), ABC (15ª), Ferroviário (17ª) e Aparecidense (18ª).