Zagueiro do Remo e autor de gol, Daniel Felipe comenta goleada: 'Grupo está muito unido', vídeo

A euforia com a goleada por 4 a 0 sobre o Campinense, na noite desta segunda-feira, tomou conta do elenco azulino e torcida. Nas redes socias o tema ganhou destaque e entre os jogadores não foi diferente. Um dos autores dos gols, o zagueiro Daniel Felipe, deixou um recado para a torcida remista, que mesmo debaixo de chuva, compareceu em bom número no Baenão.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Daniel Felipe foi escalado para a zaga remista ao lado de Marlon, mas a estrela do 'Pitbull' acabou brilhando mais a frente, especialmente aos 17 minutos do segundo tempo, quando foi para a grande área esperar o escanteio cobrado por Bruno Alves. No alçar da bola, o defensor adiantou-se da marcação e, de cabeça, empurrou para o fundo da rede, ampliando o placar para 3 a 0.

O gol de Daniel foi o segundo na Série C e o terceiro na temporada, em 17 jogos nesta temporada. Antes dele, Brenner e Erick Flores já haviam colocado o time azulino na vantagem do placar, e coube a Vanílson fazer o quarto e fechar o caixão do Campinense, para a alegria de quem aguentou um temporal, que por pouco não inviabilizou a realização da partida.

SAIBA MAIS



Ao fim do jogo, Daniel Felipe desabafou sobre a situação do grupo e as expectativas para os próximos desafios. "Mais uma vitória na graça de Deus. O grupo está muito unido em busca desse tão sonhado acesso, que é onde o Remo merece estar. É o Pitbull", disse.

Na próxima segunda-feira, o Clube do Remo volta a campo pela 10ª rodada da competição, onde enfrenta o Volta Redonda, atual sétimo colocado, no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro.

Veja: