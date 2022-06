Após goleada, técnico destaca desempenho do Remo em casa: 'Está tendo felicidade em jogar no Baenão'

O Remo venceu o Campinense por 4 a 0 e se firmou no G8 do Campeonato Brasileiro Série C. Após a partida, o técnico Paulo Bonamigo comemorou a vitória, apesar das circunstâncias - forte chuva que caiu em Belém. O treinador aproveitou para destacar o desempenho da equipe no Baenão. Vale lembrar, em cinco jogos na Terceirona, o Leão está invicto em casa, com quatro vitórias:

"Uma pena que choveu bastante, atrapalhou as duas equipes. Fizemos um jogo hoje na regularidade positiva, marcando em cima, pressionando. Não é fácil jogar no campo assim e pressionar o tempo todo. A equipe está tendo felicidade em jogar no Baenão. Temos que trazer para o vestiário esta alegria de jogar diante da torcida, que cobra que quer o time vencendo", comentou Bonamigo.

Outro fator destacado pelo técnico azulino foi em termos de atuação. Segundo Bonamigo, os atletas do Remo já assimilaram mais as ideias da comissão técnica. Não à toa, a equipe conquistou pela primeira vez nesta Série C duas vitórias consecutivas. Bonamigo falou sobre as dificuldades para que os jogadores funcionem como coletivo:

"A gente já consegue enxergar uma evolução em termos de regularidade, a equipe consegue ser consistente em um tempo maior. Fernandinho está mais adaptado, Bruno [Alves ] e Brenner já estão mais entrosados, Erick Flores voltou muito bem, Marciel estamos trabalhando há um bom tempo, Renan Castro entendendo o que a gente quer para a lateral. As peças se encaixam, a gente não contrata dez, põe para jogar e vai ganhar", concluiu.

O Remo volta a campo na próxima segunda-feira (13), às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira, contra o Volta Redonda. Em caso de vitória e uma combinação de resultados, o Leão pode saltar para a vice-liderança. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.