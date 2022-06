Com Remo e Paysandu, futebol paraense já teve nove artilheiros em Brasileiros; veja a lista completa

Em 2022 Paysandu e Remo duelam na parte de cima da tabela da Série C. Os ataques das equipes são os melhores da competição e o Pará poderá ter mais um artilheiro do Brasil ao final da temporada. A equipe de O Liberal preparou uma lista de atletas que já terminaram os Campeonatos Brasileiros no topo da lista de artilheiros, além daqueles que deixaram escapar o topo da artilharia, mas que fizeram a festa das torcidas no Estado.

Nomes importantes da história dos clubes do Pará, conseguiram alcançar o nível de ser artilheiros do futebol brasileiro. Somando todas as Séries, o futebol paraense teve nove artilheiros do Brasileirão. O primeiro da lista é Rubilota, do Remo, que conquistou topo da artilharia em 1971, na Série B, com sete gols. Já o primeiro pelo lado do Paysandu foi Manelão, em 1987, que balançou as redes seis vezes pela Série C.

Mas a artilharia em Campeonatos Brasileiros não se resume apenas a Remo e Paysandu. Outros clubes do Estado também conseguiram ter jogadores artilheiros, como Paulo César, da Tuna, em 1985 quando marcou seis gols pela Série B de 1985 e conquistou o título da Série B pela Águia do Souza. Outro que teve destaque foi o Murilo, também da Tuna, em 2000, na Copa João Havelange (módulo verde), que representava a Série C. O atacante cruzmaltino marcou 8 gols naquela temporada e terminou na ponta da artilharia.

Fechando os artilheiros do Brasil fora da dupla Re-Pa está Michel, que foi artilheiro da primeira Série D, em 2009, pelo São Raimundo de Santarém. O jogador que depois vestiu a camisa do Paysandu, marcou 10 gols na Quarta Divisão e foi campeão com a Pantera. Esse foi o último título nacional de um clube do Pará.

Michel foi artilheiro da Série D em 2009 (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Entre Leão e Papão

Remo e Paysandu tiveram seis artilheiros de Brasileiros na história, com vantagem do Paysandu, que teve quatro atletas no topo da artilharia (Manelão, Cacaio, Bruno Rangel e Bergson). Cacaio foi artilheiro em 1991, no título da primeira Série B do Bicola, marcando 14 vezes. Já o Remo teve como principais artilheiros Rubilota e Dadinho.

Confira a lista

ARTILHEIROS DE CLUBES DO PARÁ EM BRASILEIROS

1971 - Remo - Rubilota - 7 gols - Série B

1984 - Remo - Dadinho - 6 gols - Série B

1985 - Tuna - Paulo César - 6 gols - Série B

1987 - Paysandu - Manelão - 6 gols - Série C

1991 - Paysandu - Cacaio - 14 gols - Série B

2000 - Tuna - Murilo - 13 gols - Série C

2009 - São Raimundo - Michel - 10 gols - Série D

2010 - Paysandu - Bruno Rangel - 8 gols - Série C

2017 - Paysandu - Bergson - 16 gols - Sèrie B

VICE-ARTILHEIRO

1992 - Tuna - Ageu Sabiá - 6 gols - Série C

1997 - Tuna - Júnior - 8 gols - Série B

2000 - Remo - Robinho - 14 gols - Série B

2001 - Paysandu - Vandick - 14 gols - Série B

2003 - Remo - Valdomiro - 18 gols - Série B

2005 - Paysandu - Robson - 21 gols - Série A

2009 - Águia de Marabá - Bruno Rangel - 7 gols - Série C

2010 - Águia de Marabá - Bruno Mamão - 5 gols - Série C

TERCEIRO MAIOR ARTILHEIRO