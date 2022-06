Re-Pa do multiverso: internauta viraliza ao trocar escudos de Remo e Paysandu; veja como ficou

Já parou para pensar como seria o futebol paraense no multiverso da loucura? Ou se um viajante do tempo bagunçasse o passado, como estaria agora? Pois bem, um internauta decidiu fazer uma brincadeira com Remo e Paysandu e fez uma arte mostrando como seria os escudos da dupla Re-Pa se os times fossem afetados por um erro do Dr. Estranho.

Na publicação no Facebook, o internauta misturou os escudos da dupla Re-Pa e o Remo virou o Paysandu e o Papão virou o Leão (ou vice-versa).

A postagem acabou fazendo sucesso e já tem mais de 300 compartilhamentos. Alguns torcedores não gostaram da montagem, mas outros entraram na brincadeira.

A referência pode ter relação com as recentes produções da Marvel, como o "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" e "Dr. Estranho no Multiverso da Loucura", que falam sobre os outros universos possíveis, incluindo esta realidade.

Além disso, existem outras produções do cinema que podem ter inspirado o internauta, como "De Volta para o Futuro", que trata sobre a viagem no tempo e em que as ações do personagem no passado podem impactar diretamente o futuro dele.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)