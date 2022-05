Remo e Paysandu disputam qual camisa é a mais bonita; saiba mais

Remo e Paysandu disputam a preferência do público para saber qual time tem a camisa mais bonita. A enquete foi criada pelo TNT Sports e as duas equipes paraenses já foram vencedores da eleição. O Leão foi o grande campeão em 2020 e o Papão ganhou, recentemente, a edição de 2022. Agora é hora do "tira-teima".

A dupla Re-Pa já havia protagonizado uma disputa em outra eleição criada nas redes sociais do TNT Sports. Em disputa realizada em maio do ano passado, Remo e Paysandu ganharam como o maior clássico do Brasil.

Como votar

A votação é feita por meio das redes sociais da TNT Sport. Basta seguir as orientações das postagens. A organização conta os votos de todas as redes sociais do site.