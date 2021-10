Em enquete com quase 100 mil votos, camisa do Remo é eleita a mais bonita do Círio

Após uma semana de votação, os internautas de O Liberal elegeram a camisa do Remo como a mais bonita do Círio de Nazaré. Foram 98,284 votos e o Remo Leão venceu com 54,30%. O Paysandu ficou em segundo, com 44,81%, enquanto a Tuna terminou com 0,89%.

Esta foi primeira vez na história que os três principais clubes de Belém lançaram uma camisa com o Selo oficial da festividade, todas no mês de setembro. O Paysandu foi o primeiro a promover, no dia 1°. A Tuna Luso lançou no dia 21. O Remo ficou por último, no dia 29.

De acordo com o Remo, a camisa não foi desenvolvida pela Volt, fornecedora de materiais esportivos da equipe profissional. O uniforme é da marca Rei, própria do clube. A camisa foi desenhada pelo designer Fernando Santiago. Sócios-torcedores recebem 10% de desconto na compra do uniforme. Há camisas nos modelos infantil, juvenil, feminino e masculino.