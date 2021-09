VÍDEO: Com marca própria, Paysandu lança a sua camisa oficial do Círio de Nazaré

O Paysandu lançou nas redes sociais a nova camisa do Círio. O clube alviceleste firmou parceria com a diretoria da festa de Nazaré e o manto alviceleste ganhou um selo da procissão e se tornou produto oficial.

A camisa alusiva ao Círio 2021 é produzida pela marca própria “Lobo” e possui detalhes em azul celeste, com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré ao fundo. O escudo do Papão é em dourado, assim como detalhes na manga e também na gola. Quem adquirir a nova camisa bicolor estará ajudando o clube e também nas obras sociais da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré.

Assista

O novo manto alviceleste já está à venda nas Lojas Lobo da Sede social, Curuzu e shoppings de Belém e Ananindeua. As camisas estão disponíveis nos modelos masculino e feminino e são comercializadas no valor de R$149,99. Quem for sócio-bicolor e estiver adimplente, pagará o valor de R$134,99.