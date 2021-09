Tuna Luso lança novo uniforme comemorativo do Círio de Nazaré

Atual vice-campeã paraense, a Tuna Luso lançou nesta terça-feira (21) um novo uniforme comemorativo do Círio de Nazaré. A camisa já está em pré-venda e pode ser adquirida na sede social do clube, que fica no bairro do Souza, em Belém.

De acordo com o clube, o uniforme possui o selo oficial do Círio de Nazaré 2021 e foi inspirado na fé do povo paraense. A camisa também apresenta detalhes da corda do Círio e do manto da Virgem de Nazaré.

Além dos temas sobre a procissão, a camisa é feita com cortes de laser, oferece proteção contra raios ultravioleta e possui escudo 4D. Além disso, foi produzida por meio de energia renovável.

Apesar do lançamento, a Tuna ainda não divulgou o preço do uniforme e nem informou se a camisa será utilizado pelos jogadores em algum jogo ainda este ano.