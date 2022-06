Jogos da dupla Re-Pa pela 11ª rodada da Série C são alterados; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (3) mudanças na tabela do Campeonato Brasileiro da Série C. De acordo com a entidade, as partidas de Remo e Paysandu, válidas pela 11ª rodada da Terceirona, terão datas e horários alterados.

Segundo a CBF, o duelo do Leão Azul com o Altos-PI, marcado para ocorrer num domingo, dia 19 de junho, às 17h, no Baenão, foi alterado para às 19h. A data e local da partida permanecem os mesmos.

Já no jogo do Papão contra a Aparecidense-GO, marcado para o mesmo dia 19 de junho, às 19h, no estádio Anibal Batista de Toledo, em Goiânia, teve a data alterada. Agora, a partida será disputada no sábado, dia 19, no mesmo horário e local.

Remo e Paysandu venceram na última rodada da Terceirona, mas já voltam a campo nos próximos dias. No domingo (5), às 19h, o Papão visita o Ferroviário-CE, às 19h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Já o Remo recebe o Campinense-PB, no Baenão, na segunda-feira (6), às 20h. Ambas as partidas terão transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Veja como ficam as partidas da dupla Re-Pa na 11ª rodada da Série C

Aparecidense-GO x Paysandu - 18/06 (sábado) - 19h - Anibal Batista de Toledo

Remo x Altos-PI - 19/06 (domingo) - 19h - Baenão.