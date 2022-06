Com três desfalques, Paysandu viaja a Fortaleza para encarar o Ferroviário; veja a lista

O Paysandu realizou seu último treino sexta-feira (3), antes da viagem rumo a Fortaleza (CE), para enfrentar o Ferroviário-CE, no próximo domingo (5), ás 19h, no Estádio Presidente Vargas, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O técnico Márcio Fernandes terá três desfalques para a partida e relacionou 20 atletas para o jogo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O lateral direito Igor Carvalho, com uma lesão no joelho direito, o atacante Marcelo Toscano lesionado na coxa direita e o meio-campista Serginho com dores na coxa, foram vetados pelo departamento médico alviceleste e não viajam com o restante do elenco.

VEJA MAIS

Para o lugar de Igor Carvalho, Márcio Fernandes pode utilizar o lateral Leandro Silva, que retornou ao Papão nesta temporada. No meio de campo, com a ausência de Serginho, o técnico Márcio Fernandes pode usar Gabriel Davis. Marcelo Toscano não foi titular na última partida, mas era uma das opções do comandante bicolor.

Veja os relacionados

Goleiros: Thiago Coelho e Elias Curzel

Laterais: Leandro Silva, João Paulo e Patrick Brey

Zagueiros: Bruno Leonardo, Genílson e Lucas Costa

Volantes: Yure, Mikael e Wesley

Meias: Gabriel Davis, João Vieira e José Aldo

Atacantes: Alessandro Vinícius, Danrlei, Marcelinho, Marlon, Pipico e Robinho.