Adversário do Paysandu, Ferroviário possui atletas ex-Remo e Papão; Bicola veta meia emprestado

O Paysandu terá o Ferroviário-CE como adversário na próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, domingo (5), às 19h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pela nona rodada da competição nacional. O confronto entre a equipe paraense e a cearense reserva reencontro do clube bicolor com ex-jogadores do Remo, além de atacante que teve passagem pelo Papão em 2020.

O Ferroviário ocupa atualmente a sétima posição com 12 pontos e é um confronto direto por vaga na próxima fase da Série C. O clube nordestino possui jogadores conhecidos dos torcedores paraenses, um deles é o zagueiro Fredson, de 30 anos, que jogou no Remo de 2019 a 2021. O atleta enfrentou o Paysandu várias vezes o Papão quando esteve no clube azulino, conquistou os títulos do Parazão em 2019 e da Copa Verde em 2022, com 75 partidas disputadas pelo rival bicolor.

Além de Fredson, outros dois jogadores que passaram pelo Remo, fazem parte do elenco do Ferroviário. O volante Arthur, ex-Tuna e que jogou a Série B pelo Leão Azul no ano passado. Outro que faz parte do grupo do Ferroviário e é titular absoluto no time é o atacante Edson Cariús, que passou pelo Leão em 2021.

O clube cearense também possui no elenco o atacante Mateus Anderson, de 28 anos, que estava no Santa Cruz-PE, mas que teve passagem no Papão em 2020. Com a camisa bicolor Mateus Anderson realizou 29 partidas e marcou quatro gols.

Já o meia Ruy, que pertence ao Paysandu, está emprestado ao Ferroviário, porém, o clube nordestino não irá colocá-lo em campo com o Papão, por questões contratuais. Ruy foi contratado pelo Papão ano passado como uma das principais peças da equipe, mas não rendeu o esperado. Foram 31 partidas com a camisa bicolor, quatro gols e um título estadual, mas não o suficiente para o torcedor bicolor, que questionou bastante a permanência do atleta na Curuzu. Ele foi emprestado no início do ano ao Concórdia-SC, na disputa do Campeonato Catarinense e deveria retornar ao Paysandu, mas a diretoria não aceitou e o emprestou novamente, dessa vez ao Tubarão cearense.