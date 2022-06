Paysandu muda perfis nas redes pelo mês do Orgulho LGBTQIA+ e pede Curuzu sem cantos homofóbicos

O mês de junho é considerado o mês do Orgulho LBGBTQIA+ e a data 30 de junho foi criada para conscientizar e reforçar a importância do respeito entre as pessoas. No futebol, campanhas ganham força nos clubes para que a homofobia diminua nos estádios. Em Belém, o Paysandu mudou a foto de todas as suas redes sociais e o clube prepara ações na Curuzu.

O Paysandu já foi multado em R$10 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por cantos homofóbicos em jogo na Curuzu, diante do Remo, pela Copa Verde do ano passado. Em publicação feita pelo Papão no Twitter, o clube pediu para que na próxima partida na Curuzu, o torcedor faça uma festa, mas sem cantos homofóbicos.

“Fiel, na próxima partida em casa, vamos fazer mais uma linda festa como no último jogo [contra o Manaus]. O Paysandu é feito por uma torcida de todos e aqui jamais caberá espaço para cantos homofóbicos. Combinado?”.

Mas isso não agradou alguns torcedores, que responderam a publicação e outros pediram um posicionamento mais forte por parte do clube em dias de jogos.

“No último jogo a festa foi linda, mas no final os jogadores puxaram o canto homofóbico. Tem que parar dentro e fora do gramado” – Glayce Mai

“Lamentável postura. Sai dessa militância, Paysandu” – Daniel Almeida

“Huuuuummm, agora eu vi. Vou já ligar para o zoológico” – Tiago Santos, se referindo ao canto homofóbico que uma torcida do Paysandu canta.