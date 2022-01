Paysandu é multado por cantos homofóbicos em Re-Pa da Copa Verde

Na última segunda-feira (24) o Paysandu foi julgado e punido pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro. O motivo: cânticos homofóbicos foram praticados pela torcida bicolor após o gol de empate do Remo, no primeiro jogo da semifinal da Copa Verde, realizado na Curuzu em 1º de dezembro do ano passado. O Papão foi punido em R$10 mil, mas é possível recorrer da decisão.

Para ser multado, o Papão foi enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): “Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”.

A Procuradoria foi notificada dos fatos através de uma Notícia de Infração apresentada pelo Coletivo de Torcidas LGBTQ. O procurador responsável pelo caso afirmou que a constatação dos casos foram feitas através de vídeos que mostram a torcida do Paysandu cantando repetidas vezes as ofensas, além de matérias jornalísticas noticiando os fatos.

A punição ocorre na véspera da estreia do Papão no Parazão 2022. Os Bicolores entram em campo desta quarta-feira, a partir das 21h30, para enfrentar o Bragantino. A partida será na Curuzu.