VÍDEO: Grupo de torcedores do Paysandu direciona gritos homofóbicos a atacante do Remo na Curuzu

Mais uma vez cantos homofóbicos foram ouvidos em estádios do Pará. Desta vez foi na Curuzu, no clássico entre Paysandu x Remo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde. O atacante do Remo Neto Pessoa foi chamado de “viadinho” por torcedores do Paysandu após marcar o gol de empate azulino.

Neto pessoa marcou duas vezes no jogo, que terminou em 2 a 2. O momento dos gritos ocorreu aos 11 minutos do segundo tempo. Em outro momento um grupo de torcedores de uma uniformizada gritam “Remista é gay, é gay, é gay” por várias vezes.

No dia 15 de novembro, na partida entre Remo x Goiás-GO, pela Série B, o atacante Nicolas, do clube goiano, foi chamado de “viado” e de “Nicole”, na saída do gramado, durante o intervalo do jogo. O Goiás informou que iria entrar com uma notícia-crime contra o Remo, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e o clube poderá ser multado. O Remo repudiou o caso através de nota e pediu desculpas ao atacante Nicolas e a equipe do Goiás pelas ofensas, e que combate qualquer tipo de discriminação.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Paysandu, mas até o momento não obteve reposta.