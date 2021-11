Remo repudia gritos homofóbicos contra Nicolas no Baenão: 'Preconceito precisa ser combatido'

O Remo se posicionou contra o caso de homofobia que envolveu o atacante Nicolas, do Goiás. Em uma nota, divulgada nas redes sociais, o clube repudiou a manifestação dos torcedores e pediu desculpas ao atleta do Esmeraldino. Veja a nota:

A manifestação do Remo ocorreu minutos depois que o Goiás anunciou que vai entrar com uma notícia-crime contra o clube paraense no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Caso seja considerado culpado do crime, o Leão deve ser punido com perda de mando de campo ou multa de até R$ 100 mil.

Entenda o caso:

Antes de atuar pelo Goiás, Nicolas jogou no Paysandu, maior rival do clube do Remo, de 2019 até o meio deste ano, quando depois foi transferido para o time do centro-oeste brasileiro. A partida da última segunda (15) foi o retorno do atacante a Belém.

As ofensas começaram ainda com a bola rolando. Aos 20 minutos do segundo tempo, na hora da substituição, Nicolas foi xingado e vaiado sob os gritos de "viado".

Veja a nota completa do Remo:

O Clube do Remo lamenta e repudia qualquer canto ou manifestação de caráter homofóbico por parte de alguns de seus torcedores na partida da última terça-feira (15), diante do Goiás, no Banpará Baenão.

O clube manifesta seu pedido de desculpas ao atleta Nicolas, a equipe do Goias e a todos que se sentiram ofendidos por este lamentável comportamento.

Reiteramos nosso repúdio a quaisquer gestos de preconceito e reforçamos que, a diretoria azulina realiza nas redes sociais e estádio campanhas contra a homofobia e no combate a qualquer tipo de discriminação.

A intolerância, a discriminação e o preconceito precisam ser combatidos, seja no esporte ou em qualquer lugar na sociedade.