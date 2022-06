Atacante do Paysandu fará exame em Fortaleza para avaliar desequilíbrio muscular; entenda

Nas últimas cinco rodadas da Série C, o atacante Danrlei tem sido uma das armas do time do Paysandu, sempre na reta final das partidas. Contra o Volta Redonda e Manaus, pela sétima e oitava rodadas, respectivamente, o atleta deixou sua marca e cada vez mais a torcida pede sua presença em campo. Entretanto, uma condição específica tem feito com que a comissão técnica opte por segurar a entrada do atleta por muito tempo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Durante coletiva de imprensa após a vitória sobre o Manaus, o técnico Márcio Fernandes já havia comentado a situação de Danrlei. "Mais uma vez vou deixar claro. Não é que a gente não tenha vontade de colocar o Danrlei no jogo, mas hoje ele não tinha condições físicas. Chamei ele, falei que faltavam 35 minutos pra acabar a partida, mas ele disse que era tempo demais. Só que quando eu chamei ele, não tinha como voltar atrás. A torcida estava pressionando muito e a gente tinha confiança nele. Ele entrou e fez o gol, mas nos minutos finais já estava muito desgastado", disse.

Além disso, de acordo com informações da assessoria de imprensa do clube, Danrlei sofre de um problema muscular que requer certo cuidado na hora de expor o atleta aos riscos de uma partida com 90 minutos. "Danrlei tem um desequilíbrio muscular de uma perna para outra e não tem condições de jogar nem 45 minutos. No jogo passado, quando o atleta foi chamado pelo Márcio Fernandes, ele foi avisado que faltavam 35 minutos. O torcedor já estava pedindo muito e nos minutos finais do segundo tempo ele desacelerou, pois se forçasse muito poderia se machucar de novo", explica o jornalista Jorge Luís Rodrigues, diretor de comunicação do clube, em uma transmissão da PapãoTV.

SAIBA MAIS



Conforme as informações ditas no noticiário, o clube deve aproveitar a viagem até o Ceará, onde enfrenta o Ferroviário, para realizar alguns exames necessários. "Ele vai para Fortaleza com a equipe médica do clube e vão até a Federação Cearense de Futebol, onde existe um aparelho, o mesmo usado no CT do Grêmio, que serve para fazer uma nova avaliação e ver como está a situação dele, se houve melhora. Com certeza houve, pois o jogo contra o São José, onde o problema foi detectado, já faz duas semanas. A expectativa é essa", comenta.

Danrlei retornou ao time bicolor na quarta rodada da Série C e desde então vem sendo utilizado geralmente a partir do segundo tempo. Mesmo assim, o atacante tem tido sorte e já aumentou sua marca pessoal para seis gols na temporada, um dos artilheiros do time. Para tanto, o clube espera resolver a situação do atleta em breve.

"Esse aparelho não tem aqui no estado do Pará. Não é só uma carência do Paysandu, mas sim da área de saúde do estado como um todo. Um desse custa cerca de 115 mil dólares, um valor fora da realidade do clube. Por isso ele fará a avaliação lá e conforme for, o departamento médico vai tomar sua decisão. Enquanto isso o atleta faz trabalho de recuperação para ficar à disposição", finaliza.

O Paysandu volta a campo neste domingo, a partir das 19 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela nona rodada da Série C.