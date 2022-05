Do banco para o gramado, atacante Danrlei tem sido arma do Paysandu na temporada; vídeo

A vitória do Paysandu sobre o Volta Redonda trouxe ao torcedor bicolor o alívio em retornar ao G8 da Série C. O triunfo pelo placar de 2 a 1, no entanto, teve um sabor especial para um atleta em especial, que já se acostumou a sair do banco de reservas para decidir em favor do Papão. De gol em gol, o atacante Danrlei vai se consagrando como grande goleador do time na temporada.

Aos 17 do segundo tempo, o técnico Márcio Fernandes mexeu no time, sacando Pipico, que fizera sua estreia, para a entrada do paraense Danrlei. Exatos 15 minutos depois, o atacante aproveitou o chute de Igor Carvalho para desviar e enganar o goleiro Dida. A Curuzu explodiu em alegria, o torcedor vibrava como numa decisão. Era o gol da vitória, o primeiro dele na Série C e o sétimo na temporada.

Aos poucos a figura do atacante vem sendo indispensável durante os jogos. Quando não escalado, o que acontece na maioria dos jogos, Danrlei é exigido pelas arquibancadas. Das 18 partidas em que esteve presente, o Paysandu perdeu apenas três, ainda sim com a marca do artilheiro, caso da derrota para o CSA-AL, por 4 a 1, pela Copa do Brasil.

Até aqui, Danrlei disputou 18 jogos e permaneceu um total de 850 minutos em campo, que lhe valem uma média de gols na casa de 0,39 gols por jogo, acima inclusive do último artilheiro da equipe, o atacante Nicolas, que, em 2021, marcou seis gols em 21 partidas, média de 0,28 gols por jogo. Além dos gols, Danrlei ainda auxilia com assistências, sendo quatro até aqui, ou seja, 11 gols marcados pelo time tiveram participação decisiva do atleta.

Danrlei tem sido destaque, embora sua origem muitas vezes não abra o espaço devido. Paraense de Baião, aportou na Curuzu para a disputa do Parazão e aos poucos foi ganhando espaço num time que investiu em contratações ofensivas para a Copa do Brasil e Série C. Vieram Henan, Marcelo Toscano, e mais recentemente Marcelinho e Pipico, ainda sim, a solução muitas vezes sai do banco de reservas para o alívio da Fiel Bicolor.

