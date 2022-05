Ex-Paysandu compara atacante Danrlei com o ídolo Zé Augusto: 'acho o estilo parecido'; vídeo

Na noite desta terça-feira, A Papão TV Play realizou uma transmissão via internet, com a participação de alguns ex-atletas e ídolos do clube. Durante o bate papo um trecho inusutado chamou a atenção dos expectadores, após o atacante Danrlei ter seu estilo de jogo comparado ao do 'Zé da Fiel'.

Num determinado momento da conversa, Albertinho, complementando o comentário feio por Lecheva, emenda. "Eu ia falar isso. Eu acho o estilo de jogo dele muito parecido com o do Zé Augusto", crava, completando emn seguida que o jovem "não tem a mesma habilidade, mas parece um pouco".

Em seguida, Albertinho emenda que por vezes o ex-atacante 'escondia' a bola e quando isso acontecia ninguém a achava. Em sua defesa, Zé Augusto lembrou das parcerias que muito o ensinaram em campo. "Eu joguei com Welber, Iarley. Quando você joga com ruim, você fica ruim, mas quando joga com os bons, você aprende. Eu fiz coisas no futebol que as vezes nem eu acreditava".

Zé Augusto, também conhecido por 'Zé da Fiel', jogou por cerca de 13 temporadas no Paysandu, depois de ser revelado pela Tuna Luso. No bicolor paraense se notabilizou como um dos grandes ídolos de todos os tempos, ao ajudar a equipe nas principais conquistas de sua história, como a Série B de 2001, a Copa Norte e Copa dos Campeões em 2002, além de sete títulos estaduais, além de ter sido o maior artilheiro do clube, no século XXI, com 90 gols marcados em 17 temporadas com a camisa alviceleste.

Já o atacante Danrlei é um jovem atleta (26), que começou a carreira no Independente de Tucuruí e aportou no Papão em 2021, quando foi titular e terminou a temporada com quatro gols em 14 jogos. Este ano, o atacante já disputou 16 partidas e marcou seis gols, cinco deles pelo Parazão e um pela Copa do Brasil.