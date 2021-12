Paysandu acerta renovação do contrato de Danrlei até o fim de 2022

Um dos destaques do Paysandu na reta final da temporada, o atacante Danrlei renovou o contrato com o Bicola. O jogador, agora, tem vínculo com o clube da Curuzu até o final de 2022. A informação foi confirmada pelo próprio jogador nesta quinta-feira (16).

Segundo o atleta, o contrato dele com o Papão terminaria ao final do Campeonato Paraense de 2021. No entanto, o vínculo do jogador foi prorrogado até o final da temporada.

Darnlei chegou ao Paysandu em maio deste ano, vindo do Independente de Tucuruí. Pelo Papão, o atleta fez 14 partidas e fez 4 gols. Com a camisa bicolor, o atacante disputou a Série C do Brasileirão e a Copa Verde.

Com a renovação de Danrlei, o Paysandu já tem 12 jogadores confirmados para 2022: os goleiros Elias Curzel e Thiago Coelho; o lateral direito Polegar; os zagueiros Marcão, Heverton e Genílson; o volante Bileu; o meia Ruy e os atacantes Marlon, Henan, Robinho.