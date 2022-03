Paysandu: com atacantes badalados contratados, paraense Danrlei é quem comanda o ataque bicolor

“Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu”. A frase da música “Na sua estante”, da roqueira baiana Pitty, retrata bem o cenário do ataque do Paysandu na atual temporada, em comparação com o do ano passado. O atacante Danrlei, paraense da cidade de Baião (PA), é o principal jogador da equipe em 2022 e vem passando por uma fase muito boa no clube bicolor, mesmo com o Papão fazendo contratações renomadas para essa temporada, ele caiu nas graças da torcida alviceleste e ganhou o apelido de “Robozão”.

Danrlei chegou ao Paysandu após o Parazão, para a disputa do Brasileiro da Série C, entrava no segundo tempo de algumas partidas, foi titular em outras e em algumas delas não foi aproveitado pelos técnicos que passaram pelo clube bicolor. Na temporada passada o jogador balançou as redes adversárias quatro vezes e neste ano já superou a sua marca e já comemorou com a Fiel cinco vezes, mostrando que a “solução” do problema estava em casa.

O outro lado do ataque bicolor

Em 2022 o Paysandu contratou dois atacantes rodados, Henan e Marcelo Toscano, os jogadores experientes e renomados, mas que até o momento não conseguiram colocara a bola na rede. Toscano atuou em 11 partidas e Henan jogou em nove, mas continuam zerados e com um agravante, cada um perdeu um pênalti neste Parazão.

Equipe

Além de Danrlei, o atacante Dioguinho com quatro, Marlon com três e o zagueiro Genílson com também com três, estão entre os goleadores do Papão na temporada.