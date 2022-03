Após goleiro do Paysandu ir do 'inferno ao céu' contra o Águia, bicolores se dividem entre Elias e Thiago Coelho

O Paysandu venceu o primeiro jogo da semifinal do Parazão com a contribuição do goleiro Elias, para o bem e para o mal. O camisa 12 bicolor foi criticado no primeiro gol do Águia, quando espalmou uma bola para o meio da área, e Luan Parede aproveitou para marcar. Já no fim da partida, defendeu a cobrança de pênalti de Balão Marabá.

Nas redes sociais, a participação de Elias na partida não passou batida. E enquanto alguns torcedores exaltaram a redenção do goleiro, outros pediram a entrada de Thiago Coelho, contratado com status de titular, mas que - por causa de uma lesão no início da temporada - foi superado por Elias na disputa pela vaga.

Com isso, a equipe de O Liberal usou o Twitter como uma espécie de termômetro para saber: os bicolores apoiam Elias ou pedem a troca por Thiago Coelho. Confira alguns comentários:

Parazão

À princípio, Elias deve seguir na titularidade para o jogo de quarta-feira (30), contra o Águia, às 20h, na Curuzu, pela volta das semifinais do Parazão. O Papão pode perder até por um gol de vantagem que se classifica. Caso o Azulão vença por dois de diferença, o duelo vai para os pênaltis. Se o Águia vencer por três ou mais de vantagem, fica com a vaga.

