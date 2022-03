Paysandu já arrecadou mais de R$ 500 mil com promoção de camisas; iniciativa vai até 9 de abril

Com a ação de combate à pirataria, iniciada na última sexta-feira (25), o Paysandu já arrecadou mais de R$ 500 mil. Segundo a assessoria do clube, só no primeiro dia, o Papão vendeu aproximadamente 10 mil camisas. Na ação promovida pelo clube, o torcedor pode doar uma camisa pirata e comprar uma oficial - da coleção 2021 - pelo valor de R$ 50.

A campanha chamada “Tira pirata, veste Lobo”, atraiu um número grande de torcedores, que enfrentaram longas filas para garantir o manto oficial do Papão nos últimos dias. A promoção segue até o próximo dia 9 de abril, a não ser que o estoque acabe antes.

Segundo o Paysandu, os uniformes piratas doados pelos torcedores serão reciclados pelo clube alviceleste. Todas as nove lojas da Lobo, marca própria do Papão, estão arrecadando os uniformes pirateados. De acordo com o Bicola, essa é uma forma de dar outra finalidade ao material, para que a economia do clube não seja prejudicada.