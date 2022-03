Em campanha inédita, Paysandu vende uniformes oficiais de jogo a R$ 50 e recicla camisas piratas

O Papão da Curuzu vai lançar nesta sexta-feira uma grande campanha em combate à pirataria de uniformes na capital paraense. Como base do projeto, o clube fez parcerias com lojas revendedoras, que irão comercializar qualquer camisa da coleção Constelação, inclusive as de jogo, ao preço de R$ 50,00.

A campanha “Tira Pirata, Veste Lobo”, segue até o próximo dia 9 de abril, ou enquanto durarem os estoques. No período, todas as nove unidades da loja Lobo arrecadarão os uniformes pirateados, que podem ser doados pelo torcedor, para promover a reciclagem, dando ao material outra finalidade que não prejudique a economia do clube.

Atualmente, uma das principais patrocinadoras do clube é a marca própria e através da iniciativa, pretende-se proporcionar ao torcedor a oportunidade de contar com uma camisa oficial do clube.