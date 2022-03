O Paysandu iniciou nesta sexta-feira (25), uma campanha de combate pirataria de camisas do clube. O torcedor bicolor pode doar uma camisa pirata e pode comprar uma camisa oficial da coleção “constelação”, referente a 2022, pelo valor de R$ 50. A campanha chamada “Tira pirata, veste Lobo”, atraiu um número grande de torcedores, que enfrentaram longas filas para garantir o manto oficial do Papão.

Nos shoppings de Belém e também no Estádio da Curuzu, muitos torcedores se aglomeraram para realizar a compra dos uniformes. A campanha segue até o próximo dia 9 de abril ou enquanto durar o estoque. Qualquer peça da camisa referente à coleção 2021, seja de goleiro, treino, jogo, sairá pelo mesmo valor de R$ 50. Ao todo nove lojas do Papão participam da ação, que visa fazer com que o torcedor tenha a experiência de adquirir um uniforme oficial do clube.

Paysandu faz promoção de camisas a R$50 e torcedores enfrentam grandes filas; veja Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Érica Macedo / O Liberal Érica Macedo / O Liberal Érica Macedo / O Liberal Érica Macedo / O Liberal

O Paysandu atualmente é vestido pela marca própria Lobo, que é uma das principais receitas do clube desde 2016, quando foi lançada. Os uniformes piratas doados pelos torcedores serão reciclados pelo clube alviceleste.