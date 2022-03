Presidente do Paysandu veta retornos de goleiro e meia para o Brasileiro da Série C

Com o fim dos campeonatos estaduais, dois jogadores que possuem contrato com o Paysandu até o fim da temporada 2022 teriam que retornar ao Papão, porém, não é dessa forma que o clube alviceleste entende. O goleiro Victor Souza e o meia Ruy, não voltarão a vestir a camisa do Papão e o clube estuda novos empréstimos aos atletas. A informação foi confirmada pelo presidente bicolor, Maurício Ettinger.

O goleiro Victor Souza, de 29 anos, que atuou no Papão a temporada passada, está no Água Santa-SP e vai disputar o Troféu do Interior pelo clube paulista, logo após o término da competição ele teria que retornar ao Bicola, mas o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, descartou a volta de Victor e disse: “estamos bem servidos de goleiros”.

Victor Souza está no Água Santa-SP (Jorge Luiz / Paysandu)

Atualmente o Paysandu possui no elenco os goleiros Elias Cruzel, titular da equipe e que foi reserva de Victor Souza em 2021, além de Thiago Coelho, ex-Remo, e o jovem da base Cláudio Vitor.

Outro que não voltará a vestir a camisa do Paysandu é o meio-campista Ruy, de 33 anos. Ele também possui vínculo com o Papão até o fim do ano, mas está emprestado ao Concórdia-SC, clube que disputa a elite do Campeonato Catarinense e que está na semifinal da competição. Em relação ao meia, Ettinger foi categórico ao dizer que terá outro rumo.

“Já estamos negociando empréstimo com outro clube”, afirmou, Maurício Ettinger.

Meia Ruy está no Concórdia-SC (John Wesley / Paysandu)

No atual elenco, o Paysandu conta com cinco meias à disposição do técnico Márcio Fernandes, são eles: Ricardinho, Serginho, José Aldo, Victor Diniz e Rikelton.