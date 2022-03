FPF define datas e horários das semifinais do Parazão entre Tuna x Remo e Águia x Paysandu

Após a conclusão das quartas de finais do Campeonato Paraense 2022, sobraram quatro clubes que lutam pelo título da competição. As semifinais do Parazão ficaram definidas com os confrontos entre Paysandu x Águia de Marabá e Clube do Remo x Tuna Luso Brasileira. A Federação Paraense de Futebol (FPF), divulgou as datas, locais e horários das partidas que valem vagas nas finais e também em competições nacionais.

Como Paysandu e Remo possuem as melhores campanhas somando a pontuação geral do Parazão, a dupla possui o direito de fazer a segunda partida em casa, diante do seu torcedor. As disputas das semifinais iniciam já no sábado (26), no Estádio Francisco Vasques, em Belém, com Tuna x Remo, às 15h30. Já no domingo (27), o Águia recebe o Paysandu, às 17h, no Estádio Zinho Oliveira, na cidade de Marabá (PA).

Os jogos das semifinais decidirão os finalistas do Parazão 2022 e também vagas na Copa do Brasil 2023, com uma cota de aos clubes de mais de R$600 mil só pela participação, além da Copa Verde, competição regional que tem como premiação máxima uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil e o valor de R$1.9 milhões de cota. Os jogos entre Tuna x Remo e Águia x Paysandu serão transmitidos lance a lance com pré e pós-jogo no OLiberal.com.