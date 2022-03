Contra a Tuna, Remo não quer repetir 2021 e deixar o Parazão invicto e Flores diz: 'não desceu aquele jogo'

Com as semifinais do Parazão já definidas, teremos em uma das disputas o clássico entre Remo x Tuna, as equipes decidiram uma vaga na final do estadual no ano passado, com a Lusa levando a melhor nas penalidades e dentro do Baenão. Em 2021 o Leão deixou a competição de forma invicta e em 2022 o Remo continua sem perder no estadual, mas possui a chance de “reverter” a situação.

Na temporada 2021 as equipes empataram em 1 a 1 as duas partidas e a decisão foi para as cobranças de pênaltis. Erick Flores, recém-contratado pelo Remo na época, perdeu uma das cobranças e a Tuna fez a festa no Baenão. Um ano depois o Leão quer “dar o troco”, mas também pode deixar a competição com um fato curioso, de mais uma eliminação invicto. Mas o pensamento de Erick Flores é fazer diferente e apagar de vez da memória aquela noite.

“O futebol é bom por isso, pois temos oportunidades de reverter as coisas. Particularmente ainda não ‘desceu’ aquele jogo, pois foi uma partida marcante negativamente para mim (perdeu um pênalti) então é um jogo que eu espero, que vou me preparar bastante para sair vitorioso”, disse, Flores.

Atualmente o Remo acumula 13 partidas sem perder no Parazão ainda de 2021 e 10 no estadual de 2022, são 23 jogos sem saber o que é derrota no Campeonato Paraense e Erick Flores sabe da responsabilidade e acredita no crescimento da equipe em um momento decisivo.

“O resultado e os gols são consequências das partidas. Desde o início da temporada estamos nos preparando para uma final, para ser campeão, quando vestimos a camisa do Remo temos que lutar por títulos, então não está sendo diferente. Graças a Deus conseguimos fazer uma excelente partida (contra o Caeté), onde todos esperavam desde o início da competição e foi em um momento decisivo. Acredito que a equipe está crescendo, criando mais ‘casca’ para conquistar o título”, falou.