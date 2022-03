Contra a Tuna Luso na semifinal, Remo reencontra algoz do Parazão de 2021

Com as passagens de Tuna Luso e Remo nas quartas de final do Parazão, quis o destino - ou o emparelhamento determinado pelo regulamento do torneio - que as equipes se reencontrassem no mata-mata do estadual (e nas semis). Por sinal, há quase um ano, o Leão e a Águia se enfrentaram nesta mesma fase, do Paraense de 2021 e com classificação da Lusa, que se tornou o algoz azulino.

RELEMBRE A SEMIFINAL DE 2021 ENTRE REMO E TUNA

Há um ano...

Em maio do passado, quando o público ainda não estava de volta aos estádios, Remo e Tuna realizaram duas partidas que terminaram com o mesmo placar: 1 a 1. No primeiro jogo, no Souza, Uchôa ainda abriu o placar para o Leão, mas Léo Rosa deixou tudo igual. Já no duelo de volta, no Baenão, Dedé marcou contra, a favor do Leão, e no fim da partida, igualou tudo.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS DO PRIMEIRO JOGO

Pênaltis

Com os resultados, a decisão foi para a disputa de pênaltis. As cobranças começaram com um erro tunante: Léo Rosa mandou por cima do gol. Mas o goleiro Gabriel Bubniack compensou e defendeu o chute de Renan Oliveira.

Nas alternadas, Erick Flores, do Remo, desperdiçou e Lineker deu números finais, vencendo o goleiro Vinícius na última cobrança. Com a vitória por 6 a 5, a Lusa chegou à final do estadual, onde perdeu para o Paysandu. No entanto, conquistou as vagas na Copa do Brasil e da Série D deste ano.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS DO SEGUNDO JOGO

Remo x Tuna: Como chegam?

Invicto desde o Parazão 2020, o Remo chegou à semifinal após eliminar o Caeté nas quartas de final. Após o 1 a 1 na ida, o Leão aplicou uma goleada de 4 a 0 para despachar o Guerreiro Caeteuara. Mesmos placares que classificaram a Tuna Luso sobre o Bragantino: 1 a 1 na ida e 4 a 0 para a Lusa na volta.

Na primeira fase do Parazão 2022, as equipes empataram de novo, desta vez em 0 a 0, no dia 13 de fevereiro, no Baenão. Agora teremos o tira-teima. Ambas partidas terão transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. A FPF ainda divulgará as datas e horários dos jogos.