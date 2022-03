Broca y broca! Com três de ex-Paysandu, Tuna goleia e encara o Remo na semi do Parazão

A Tuna Luso goleou o Bragantino por 4 a 0 e se classificou para a semifinal do Campeonato Paraense. O ex-Paysandu Paulo Rangel marcou três vezes e o ex-Bragantino Fidélis também balançou as redes. Com o resultado do jogo realizado na tarde de quarta-feira (23), no Souza, a Águia Guerreira encara o Remo nas semis do Parazão.

A Federação Paraense de Futebol ainda deve divulgar esta semana as datas e horários das partidas das semifinais do Campeonato Paraense 2022.

A estrela da tarde

Decisivo na classificação tunante, Paulo Rangel, o PR9, deixou sinais desde o início que a tarde seria dele e nem o campo, prejudicado pela chuva, seria atrapalharia. Prova disso é que, aos cinco minutos de jogo, a Lusa chegou ao ataque, Kaique recebeu na entrada da área e acionou Rangel, de frente para o gol. Na primeira tentativa, a bola ficou no goleiro .... Mas na segunda, PR9 abriu o placar.

Lei do ex e mais um da Tuna

E não demorou muito para a Tuna ampliar e logo com lei do ex. O zagueiro do Bragantino Claúdio Caça-Rato tentou dar um chutão, mas furou e a bola ficou com o atacante Neto, da Tuna. O jogador invadiu a área, mas foi a trapalhado pela defesa adversária. Na sobra, Fidélis, ex-Tubarão, bateu firme para fazer o segundo.

Rangel de novo

O terceiro da Tuna veio aos 25 da etapa final. Araújo foi lançado na ponta esquerda, passou pela marcação de Rony Taperaçu. Desesperado, o goleiro do Bragantino saiu da pequena área e tentou afastar o perigo, mas Araújo passou na hora certa para Paulo Rangel, de frente para o gol, fazer o terceiro.

E teve mais

Tudo parecia dar certo para a Tuna. Mesmo quando o zagueiro Neto recebeu uma bola recuada no fogo e precisou dar um chutão, ela caiu nos pés do lateral Léo Rosa que avançou pela direita e cruzou a meia altura para Paulo Rangel. Centroavante, novamente cara a cara com o goleiro, deu um tapa na saída do goleiro para fechar a conta. Com os três gols, PR9 chegou a seis gols e assumiu a artilharia do estadual, ao lado do atacante Bruno Alves, do Remo.

Ficha técnica

Tuna Luso x Bragantino

Quartas de final do Parazão

Data: 23 de março (quarta-feira)

Local: Estádio do Souza

Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior

Assistentes: Nayara Lucena Soares e Felipe Souza da Silva

Tuna Luso: Victor Lube; Léo Rosa, Romário, Lucão e Edinaldo; Alysson, Kaíque, Kauê; Neto Ribeiro Fidelis e Paulo Rangel.

Técnico: Emerson Almeida.

Bragantino: Valentim; Davi Caça-Rato, Rony Taperaçu, Cláudio Caça-Rato e Capane,a/ Leo Caeté, Gully, Emerson Bacas, Mateus Sabiá; Biriba e Luís Ricardo.

Técnico: Marquinhos Taíra.