Jogos podem definir semifinalistas do Parazão e vagas do Pará na Série D de 2023

O Parazão 2022 entra na sua reta final e dois clubes já estão garantidos na semifinal. Águia de Marabá e Remo passaram por Castanhal e Caeté respectivamente e “carimbaram o passaporte” para as semifinais. Hoje mais duas partidas definem os outros dois semifinalistas, mas também podem decidir as vagas do Pará na Série D de 2023.

Com a classificação do Remo diante do Caeté, o Águia de Marabá pode garantir uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D de 2023 e voltar a ter calendário no segundo semestre. O Azulão precisa torcer para que o Paysandu passe pelo Tapajós para ter seu retorno à competição nacional assegurado, já que, na outra partida, quem passar de Tuna x Bragantino também assegura a vaga na Série D do ano que vem.

Faz um tempinho

A última vez em que o Águia disputou o Campeonato Brasileiro da Série D foi na temporada 2016. Na ocasião o Azulão ficou no grupo A4, ao lado do Moto Club-MA, Tocantinópolis-TO e Santos-AP e se classificou em primeiro na chave com 11 pontos, mas acabou eliminado na segunda fase pelo Moto Club-MA, após derrota por 1 a 0 no Maranhão (MA) e empate em 1 a 1 em Marabá (PA).

Faz um tempão

Tuna – A Lusa vai disputar a Série D de 2022, após o vice-campeonato paraense no ano passado. Ela retorna à disputa do Brasileirão depois de 15 anos. Caso a Tuna vença o Bragantino hoje, no Souza e o Paysandu passe pelo Tapajós, ela garante vaga na Série D de 2023, porém, se a Águia conquistar o acesso neste ano, abrirá uma vaga para o Estado do Pará para o ano que vem.

Não faz muito tempo

Bragantino – O Tubarão também pode garantir o seu retorno à Série do Brasileirão hoje. Basta vencer a Tuna e torcer para que o Paysandu elimine o Tapajós. A última vez em que o Bragantino esteve na Série D foi em 2020, quando foi eliminado pelo Juventude-MA, nos pênaltis.