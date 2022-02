Com Tuna e Castanhal, Série D 2022 terá cota paga pela CBF; veja os grupos e estreias

Após reunião com clubes, representantes das federações e a cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficou decidido o formato d disputa do Campeonato Brasileiro da Série D 2022. O Pará terá como representantes a Tuna Luso e o Castanhal, que estão no mesmo grupo.

Serão 64 clubes na disputa e seguirá o mesmo formato do ano passado, porém, sem a fase preliminar. Serão oito grupos com coito participantes, os quatro melhores avançam e dualam no estilo “mata-mata”, os quatro semifinalistas garantem o acesso à Série C e os que passarem da semifinal decidem o título.

Um fator importante é que a CBF dará uma cota de R$120 mil a cada clube e terá início no dia 17 de abril e termina no dia 25 de setembro. Tuna Luso e Castanhal, os paraenses na competição, fazem parte do grupo A2, ao lado de 4 de Julho-PI, Pacajus-CE, Tocantinópolis-TO, Moto Club-MA, Juventude Samas-MA e Fluminense-PI.

A CBF divulgou em seu site a tabela básica da competição e a estreia da Tuna na Série D será no dia 17 ou 18 de abril contra o Tocantinópolis-TO, fora de casa. Já o Castanhal recebe o Moto Club-MA, no Estádio Maximino Porpino.

Nesta edição a CBF pagará também uma premiação aos quatro clubes que subirem à Série C. O primeiro lugar receberá o valor de R$320 mil mais um automóvel, o segundo R$250 mil e um automóvel, já o terceiro terá direito a R$150 mil e o quarto colocado R$100 mil.

Chave A1 - 1ª rodada

São Raimundo-AM x São Raimundo-RR

Náutico-RR x Porto Velho

Trem-AP x Rio Branco

Humaitá-AC x Amazonas

Chave A2

4 de Julho-PI x Pacajus-CE

Tocantinópolis x Tuna Luso-PA

Castanhal-MA x Moto Club-MA

Juventude Samas-MA x Fluminense-PI

Chave A3

América-RN x Sousa-PB

São Paulo Crystal-PB x Afogados-PE

Retrô-PE x Cratos-CE

Icasa-CE x Globo-RN

Chave A4

Lagarto-SE x Santa Cruz

Juazeirense-BA x CSE-AL

ASA x Atlético de Alagoinhas-BA

Jacuipense-BA x Sergipe

Chave A5

Ceilândia-DF x Costa Rica-MS

Iporá-GO x Operário-MT

Ação-MT x Grêmio Anápolis-GO

Anápolis-GO x Brasiliense

Chave A6

Nova Venécia-ES x Bahia de Feira-BA

Caldense-MG x Inter de Limeira-SP

Ferroviária-SP x URT-MG

Pouso Alegre-MG x Real Noroeste-ES

Chave A7

Nova Iguaçu-RJ x Cianorte-PR

Oeste-SP x Paraná Clube

Pérolas Negras-RJ x Santo André

São Bernardo-SP x Portuguesa-RJ

Chave A8

Juventus-SC x São Luiz-RS

Cascavel-PR x Prospera-SC

Azuriz-PR x Caxias-RS

Aimoré-RS x Marcílio Dias-SC