Meia Eduardo Ramos cita volta à Série D pelo Amazonas e fala da ambição do novo clube

Polêmico, camisa 10, acessos e títulos. O meia Eduardo Ramos retornou ao futebol, após mais de seis meses do seu último jogo, disputado pelo Ituano-SP, pela Série C do Brasileiro de 2021. "Amado" por uns e "odiado" por outros, o meia acertou sua volta ao futebol com o Amazonas FC-AM, equipe que vai disputar a Série D do Brasileirão este ano e que luta pela classificação à próxima fase no Campeonato Amazonense.

Em entrevista ao site "GE AM" o meia que teve passagens pelos três maiores clubes de Belém, Paysandu, Remo e Tuna, falou sobre o seu retorno aos gramados e dos desafios em voltar a jogar agora aos 35 anos.

“O projeto, a ambição e o desejo da diretoria em conquistar o acesso me fez aceitar esse desafio. Volto à Série D após seis, sete anos e me sinto feliz, motivado e bem esperançoso para que possamos estar jogando o mais rápido possível e contribuindo em busca dos objetivos do clube”, disse.

Eduardo marcou seu nome no Remo, conquistando dois acessos, um da Série D para a C em 2015 e outro da C para a B em 2020, além de ter conquistado os títulos estaduais de 2014 e 2015.

Mais um

Esse será um novo desafio de Eduardo Ramos, que nunca tinha jogado por nenhuma agremiação amazonense. O Amazonas FC será o 20º clube que o meia defenderá em toda a careira. Veja os clubes por onde ER10 passou:

Goiás-GO

Grêmio-RS

Hermann Aichinger-RS

Pierikos (Grécia)

Anapolis-GO

Corinthians-SP

São Caetano-SP

Grêmio Barueri-SP

Náutico-PE

Vitória-PE

Paysandu

Remo

Joinville-SC

Santo André-SP

URT-MG

Uberaba-MG

Cuiabá-MT

Tuna Luso

Ituano-SP

Amazonas FC-AM