Eduardo Ramos é anunciado como novo reforço do Amazonas F.C; vídeo

O meia Eduardo Ramos, ex-Remo, acertou com uma nova equipe para a temporada 2022. O jogador de 35 anos foi anunciado nesta segunda-feira (28) como o novo reforço do Amazonas F.C. A informação foi divulgada pelas redes sociais do clube amazonense.

"Quero dizer que estou feliz e motivado com essa oportunidade aqui no Amazonas. Espero que a gente possa alcançar nossos objetivos e, com muito trabalho e humildade, conseguir o acesso com a equipe", disse Eduardo em entrevista às redes sociais do clube.

O Amazonas está na elite do futebol amazonense e irá disputar o Brasileirão da Série D. No campeonato estadual o clube está na sétima posição e está na disputa por uma vaga na segunda fase. Já na Série D equipe está no grupo 1 da competição e estreará no campeonato nacional contra o Humaitá-AC, no dia 17 de abril.

Eduardo Ramos acumula passagens pelo Paysandu, Remo e Tuna Luso no Pará, além de ter jogado no Goiás-GO, Grêmio-RS, Corinthians-SP, Sport-PE, Náutico-PE, Vitória-BA, Joinville-SC, Santo André-SP, URT-MGe Cuiabá. Seu último clube foi o Ituano-SP onde disputou a Série C do Brasileiro, realizando sete partidas.

Apesar de jogar nos três clubes de mais tradição do Pará, a passagem mais marcante de Eduardo em Belém foi pelo Remo. Com a camisa do Leão foram seis temporadas, dois títulos estaduais e dois acessos, em 2015 para a Série C e em 2020 para a Série B. Atualmente Eduardo Ramos é empresário e possui uma casa de show em Ananindeua.